Dansk cykeltalent forlænger sin kontrakt hos Trek

- Ud over at være en stærk rytter har Mattias vist stor forståelse for løb og har en evne til at holde sig til, hvor han skal være for at undgå fare. Jeg er sikker på, at vi ikke kommer til at vente længe på at se hans første sejr.

I 2022 blev Skjelmose samlet nummer to i Tour de l’Ain, mens det blev til tredjepladser i Tour de Provence og Tour de Wallonie.