Favoritten Fabio Jakobsen spurtede sig til EM-triumf

De to udbrydere var hurtigt kommet så langt væk, at det var uaktuelt at forsøge at nå op til dem, og samtidig var de to uden chance for at holde hjem.

Den bagende sydtyske varme spillede helt sikkert også ind, i forhold til hvor meget rytterne turde at satse.

Med omkring 30 kilometer til mål vel inde på rundstrækningen i München, hvor EM skulle afgøres over fem omgange af små 13 kilometer, var Dillier og Pöstlberger allerede hentet, selv om en reel jagt egentlig ikke havde fundet sted.

Da klokken ringede til den sidste omgang, sad nationerne grupperet i et stort felt. Alle ventede på, hvem der turde at spille ud.

Franskmændene satte tempoet i front og forsøgte at holde sammen på feltet. Et efter et sad de nationale sprintertog på lur, og ingen havde lyst til at udfordre udsigterne til en massespurt.