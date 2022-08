Uttrup Ludwig blev udfordret, men sikrede sig sejrstrofæet

Sejr til Vingegaard

Søndag var der også en sejr til Jonas Vingegaard, der for første gang var med i et løb siden Tour de France-triumfen.

Vingegaard vandt gadeløbet i Etten-Leur foran Jasper Philipsen og Vincenzo Nibali, der også var med i løbet i den hollandske provins. Det var en sponsor af løbet, der havde lokket Vingegaard til Holland ved blandt andet at stille et privatfly til rådighed for den danske stjerne, kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida.

Ifølge arrangøren blev Vingegaard hentet i Danmark søndag morgen og returneret til Danmark igen allerede søndag aften. Jumbo-Vismas danske profil skulle efter planen have kørt Clasica San Sebastian en uge efter sejren i Tour de France, men det blev droppet efter de mange arrangementer, der fulgte efter sejren i Frankrig. Det er usikkert, hvornår Vingegaard skal køre løb igen. Det er ikke planen, at han skal deltage i Danmark Rundt, der køres fra tirsdag til lørdag i den kommende uge.

Mads Pedersen fremme

Danske Mads Pedersen kunne ikke helt følge op på sine to landsmænds resultater. Han var med fremme, da medaljerne i linjeløbet skulle fordeles ved EM i München, men spurten udviklede sig ikke godt for danskeren, der tilmed var tæt på at styrte.

Fabio Jakobsen kørte sejren hjem foran franske Arnaud Demare og belgiske Tim Merlier. Mads Pedersen blev nummer 10.