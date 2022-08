Hollandsk stjerne åbningssejrede i Tour of Scandinavia

Her begyndte nogle af de store navne at rykke og antænde lysten til at komme i udbrud, men frygten for at miste tid på 1. etape var stor, så alle forsøg blev lukket ned.

Derfor var feltet stadig samlet, da rytterne nåede den afsluttende rundstrækning i Helsingør med 30 kilometer tilbage af etapen. Og tempoet var skruet op.

Angrebslysten var ikke stor, men en af kandidaterne til den samlede sejr, den hollandske stjerne Demi Vollering, forsøgte overraskende et par gange at komme væk.

Marianne Vos og danske Cecilie Uttrup Ludwig, som også er blandt favoritterne i løbet, var dog opmærksomme og fik neutraliseret forsøgene.

Uroen var stor i fronten, hvor Uttrup Ludwig holdt sig godt fremme for ikke at komme i problemer, hvis feltet knækkede, eller der opstod styrt.