Hollænder henter anden etapesejr i kvindernes Tour

Danske Cecilie Uttrup Ludwig er fortsat nummer ni, 1 minut og 52 sekunder efter Marianne Vos.

Det er Lorena Wiebes’ anden etapesejr i årets Tour, da hun også vandt 1. etape.

5. etape blev kørt over 176 kilometer fra Bar-le-Duc til Saint-Dié-des-Vosges, og den var Tourens længste.

Det var på forhånd ventet, at etapen ville blive den sidste mulighed for sprinterne til at gøre sig gældende, eftersom der herefter venter en etape i kuperet terræn, inden Touren slutter af med to bjergetaper.

Etapen blev præget af et massestyrt, der sendte danske Emma Norsgaard ud af løbet. Movistar-rytteren blev revet med ned i asfalten med små 45 kilometer tilbage af etapen.