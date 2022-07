Jonas Vingegaard glæder sig til vilde dage og sofatid

Vingegaard var iført en af sine gule førertrøjer, da han trådte ud af flyet og kort efter fik selskab af kæresten Trine og datteren Frida.

Blandt andre formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp, var mødt frem for at modtage Tour-helten, der kaldte ankomsten med privatfly og følgeskab af to F-16-fly for ”en vanvittig oplevelse”.

Vingegaard og familien blev herefter fragtet fra lufthavnen via en nøje planlagt rute spækket med mennesker, der ville hylde helten, til Københavns Rådhus.

Selv om det er tre døgn siden, han blev kåret som Tour-vinder, er det stadig svært for ham helt at forstå.