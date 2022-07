Hollænder vinder etape og tager den gule trøje i kvindernes Tour

Hendes holdkammerater fik dog travlt med at få bragt hende tilbage til feltet inden den afgørende spurt. Det var dog for sent at indhente de forreste.

Derfor endte hun også med et større tidstab på 1 minut og 38 sekunder.

Bedste dansker på etapen blev Emma Norsgaard (Movistar), som kom ind som nummer 20.

Styrtene skabte et kaos i feltet, og med 20 kilometer igen formåede seks hurtigere ryttere at udnytte det ved at skabe et forspring på omkring 40 sekunder.

Blandt dem var verdensmester Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) og Jumbo-Vismas Marianne Vos.

Det var sidstnævnte der havde overhånden med få hundrede meter igen, og derfor kunne hun vinde sin første etape i kvindernes Tour.