Når man har vundet Tour de France, kan man tillade sig lidt af hvert.

Derfor har Jonas Vingegaard sammen med Jumbo-Visma besluttet at lave om i sin løbskalender. Oprindeligt skulle han lørdag have deltaget i Clasica San Sebastian, der er et stort endagsløb i Spanien, men de planer er nu skrinlagt.

Søndag fejrede Jonas Vingegaard sejren med middag på den hollandske ambassade i Paris. Det skyldes, at holdet kommer fra Holland.