Vingegaard modtager lykønskninger fra Macron og kronprinsen

Lykønskningerne strømmer ind til Jonas Vingegaard, der søndag aften har vundet Tour de France.

Blandt hilsnerne finder man den franske præsident, Emmanuel Macron, der har ønsket tillykke på dansk.

Det sker i et opslag på Twitter, kort efter at Vingegaard kørte over målstregen på Champs-Élysées.

- Intet er nogensinde bestemt på forhånd under Tour de France. Tillykke til Jonas Vingegaard med denne flotte sejr. Tillykke til alle dem, der har fået Frankrig til at brillere i hele verden! Længe leve Touren!, skriver præsidenten i opslaget, der desuden er blevet slået op på fransk.