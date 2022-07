Danskere vinder samlet 2,5 millioner kroner på Vingegaard-sejr

Søndag aften har Jonas Vingegaard vundet dette års Tour de France. Men han er ikke den eneste dansker, der kan juble over at have vundet.

Tusindvis af danskere har nemlig spillet på, at netop Vingegaard skulle slutte Tour de France i den gule førertrøje. Samlet har Oddset-spillere vundet gevinster for 2,5 millioner kroner.