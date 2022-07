Idrætschefer ser Vingegaards præstation blandt de største

- Derudover har vi de senere år oplevet blandt andet VM i ishockey, EM i fodbold og VM i cykling på dansk jord som et resultat af en målrettet indsats fra blandt andre Sport Event Denmark og vores specialforbund.

- Flere store events er på vej, og alene de næste par måneder er Danmark værter for verdens- og europamesterskaber i flere sportsgrene. Det glæder mig, at vi gang på gang får international ros for afviklingen af store idrætsbegivenheder, siger Hans Natorp.