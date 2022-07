Den tidligere verdensmester Mads Pedersen har tilmed annonceret, at han håber, at han kan kæmpe med om etapesejren i Paris.

I den samlede stilling er der lagt op til en fejring af de store for Jonas Vingegaard, der har et forspring på 3 minutter og 34 sekunder til løbets nummer to, Tadej Pogacar (UAE).

Inden afslutningen afvikles 1. etape i kvindernes Tour de France på den store boulevard.