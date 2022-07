Vingegaards tidligere chef: Han bliver endnu bedre

De seneste to år har Vingegaard kæmpet med 23-årige Tadej Pogacar om den samlede sejr, og de to klassementsryttere er så tilpas unge, at de potentielt kan dyste om Tour-kronen mange år frem.

I 2021 blev Vingegaard toer efter Pogacar, og i år er danskeren i førertrøjen med sloveneren på andenpladsen før sidste etape.

- Der skal nok komme andre, der også vil udfordre dem, men nu skal han glæde sig over, hvad der er kommet i turbanen. Det forsvinder ikke. Og så skal han se, hvad der ellers kommer, siger Christian Andersen.