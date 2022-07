Alex Pedersen: Tour-feber kan føde fremtidens cykelhåb

- Det er fantastisk, og vi har aldrig kunnet drømme om det her, dengang vi startede projektet op med at hente Touren til Danmark.

- Min tilgang med at få Touren til Danmark var også at skabe opmærksomhed om cykelsporten og få flere unge til at dyrke cykelsport, og jeg håber, at det vil ske nu, siger Alex Pedersen.

- Den store udfordring i dansk cykling er, at medlemstallet blandt de unge er faldende. Fra 8-9 til 16-17 årsalderen har der været et svagt fald hen over de seneste ti år, siger han.

Efter starten med tusindvis af danske tilskuere langs vejene på de første tre etaper i Danmark har de danske ryttere i den grad taget over i verdens største cykelløb, mener han.