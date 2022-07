Mads Pedersen rask igen: Jeg kan vinde på Champs-Élysées

Nogen mindeværdig enkeltstart kørte Mads Pedersen ikke på Tour de Frances næstsidste etape. Men det skyldes ikke, at han stadig er plaget af det maveonde, der tvang ham til at opgive tanken om en etapesejr fredag.

Tværtimod er den tidligere verdensmester ovenpå igen og valgte blot at spare på kræfterne, så han er bedst muligt forberedt til at give det et sidste skud i Paris søndag aften.