Jonas Vingegaards forspring på 3 minutter og 26 sekunder er så stort, at han ikke behøver at satse alt i den enkeltstart, der kommer til at afgøre Tour de France lørdag eftermiddag.

Det siger han på et pressemøde efter 19. etape.

- Jeg vil altid gøre mit bedste og forsøge at lave en god tid. Men selvfølgelig kommer jeg ikke til at køre med fuld risiko i svingene, siger Jonas Vingegaard.