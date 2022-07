Vingegaard tabte sekunder til Pogacar i sprinten - så trak Tour-ledelsen det tilbage

Fredagens 19. etape af Tour de France endte med en kaotisk afslutning, hvor Jonas Vingegaards holdkammerat snød Christophe Laporte snød sprinterne ved at åbne tidligere for gassen end de helt store navne og akkurat holde hjem i tide.



Bagved ham opstod der små huller, og af den første resultatliste fremgik det, at Jonas Vingegaard faktisk tabte 5 sekunder til sin største konkurrent Tadej Pogacar (UAE Emirates), som havde formået at sidde sammen med de store sprinternavne, der halsede efter Laporte.