Demonstration stoppede Tour-etape i få minutter

Da det kort efter lykkedes at få opløst demonstrationen, sørgede Tour-arrangørerne for at forspringet mellem udbryderne og feltet var intakt.

Den førende rytter, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), sad nede i hovedfeltet sammen med blandt andre Tadej Pogacar (UAE).

Vingegaard og Pogacar kæmper om den samlede sejr, og foreløbig har danskeren opbygget et forspring på tre minutter og 26 sekunder.

Efter nogle hårde dage i Pyrenæerne er der blot to mindre stigninger på fredagens menu i Touren.