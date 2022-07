Astana suspenderer stjernerytter: Undersøges af spansk politi

Colombianske Lopez undersøges nu for at have viderebragt medicin, der ikke er godkendt i Spanien, til en person, der er under efterforskning. Det skriver netmediet VeloNews.

Han var tilsyneladende på vej til Spanien fra sit hjemland, da han blev mødt af spansk politi i lufthavnen.

Miguel Angel Lopez skulle have stillet til start ved dette års Tour de France, men en skade har holdt ham væk fra verdens største cykelløb.

Lopez har tidligere vundet en etape i Tour de France og tre i Vueltaen. Han er også endt som samlet vinder af Schweiz Rundt tilbage i 2016.