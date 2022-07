Han gav, hvad han havde. Smed alt ind i kampen for at knække Jonas Vingegaard. Men Tadej Pogacar må erkende, at det heller ikke var på 18. etape, at han fandt koden til at overrumple danskeren.

Tværtimod måtte Pogacar se Vingegaard køre alene i mål på Hautacam og bygge yderligere godt et minut oven på forspringet i den samlede stilling.