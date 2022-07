Jonas Vingegaard har ellers på intet tidspunkt gået efter bjergtrøjen, som alligevel er kommet til ham, ved at han har svaret på konkurrenten Tadej Pogacars angreb henover bjergtoppene midt på høje etaper samt hans to sejre på Col du Granon og Hautacam.

72 point har Jonas Vingegaard i konkurrencen, og det er otte point flere end Simon Geschke, der er nummer to i bjergklassementet. Da der kun er tre point tilbage i resten af Touren, skal danskeren blot holde sig på cyklen for at modtage bjergtrøjen i Paris.