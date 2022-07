Jonas Vingegaard kørte sig torsdag til en endnu større føring i Tour de France, da han knuste rivalen Tadej Pogacar og vandt 18. etape på toppen af Hautacam-stigningen i ensom majestæt.

Efter en imponerende præstation dedikerede danskeren sejren til sin familie.

- I morges sagde jeg til min kæreste og datter, at jeg ville vinde for dem, og det gjorde jeg. Jeg er virkelig, virkelig glad for og stolt over, at jeg vandt for dem.