Spændt Riis: Vingegaard-sejr på Hautacam vil være symbolsk

- Det er helt vildt spændende. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis han kunne vinde i den gule trøje i dag. Det ville være symbolsk.

- Med den Tour han har kørt, ville det være et godt aftryk at sætte til slut, siger Bjarne Riis, der selv har erkendt, at han var dopet, da han triumferede i 1996.

Da han tog sejren på Hautacam, diskede han op med et mindre teaterstykke. Han lod, som om han var skidt kørende, men til sidst angreb han og satte det hele på plads.

- Jonas skal bare gøre, som jeg gjorde i sin tid. Der er ikke så meget der. Det kunne være sjovt, siger Bjarne Riis med et grin.