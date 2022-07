Corona har også stoppet Froomes Tour de France

Det siger han i en video delt på sin Twitter-profil.

- Jeg har nogle kedelige nyheder at dele med jer denne morgen. Jeg har fået coronavirus, så jeg kommer ikke til at starte i dag.

- Jeg er virkelig skuffet over, at jeg ikke kan trille ind i Paris og gøre Tour de France færdigt.

- Det har været en speciel Tour for os og for mig personligt. Jeg er ved at finde mig selv igen, og jeg vil gerne takke for den støtte, jeg har fået, siger Chris Froome.

Tour-vinderen fra 2013, 2015, 2016 og 2017 fokuserer allerede på nye mål.