Corona har tvunget feltets grand tour-konge ud af Tour de France

I sit hjemland har han været til start i Vuelta a España 14 gange, mens han har kørt Giro d’Italia en enkelt gang.

Det er også i Vuelta a España, at Imanol Erviti har haft størst succes. Her har han således vundet to etaper. I Tour de France er hans bedste resultat en andenplads. Den kom på 12. etape sidste år.