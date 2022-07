Dansker henter VM-guld i mountainbikeorientering

Camilla Søgaard hentede onsdag sin femte medalje ved årets VM i mountainbikeorientering ved Falun i Sverige, og for første gang lykkedes det for danskeren at komme øverst på podiet.

Hun erobrede guld i massestarten ved at være få sekunder foran briten Emily Benham Kvale, skriver Dansk Orienterings-Forbund i en pressemeddelelse.