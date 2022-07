- Jeg blev udsat for en del angreb som de seneste par dage, og jeg havde også forventet det, siger danskeren til TV 2.

- Selvfølgelig havde jeg håbet, at jeg kunne vinde. Men jeg tror, at sådan en afslutning var lidt for eksplosiv for mig.

- For mig havde det nok været bedre, hvis det havde været endnu hårdere på sidste stigning, siger han.

Jonas Vingegaard forventer flere angreb på 18. etape torsdag, som er den sidste i Pyrenæerne.

Pogacar er 2 minutter og 18 sekunder efter Vingegaard, mens 2018-vinderen af Touren, waliseren Geraint Thomas, er nummer tre med et minus på 4 minutter og 56 sekunder i forhold til danskeren.