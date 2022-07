24/07/2022 KL. 19:46

Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard fik skabt et eventyr, vi alle kan lære af

For anden gang i historien vandt en dansker verdens største cykelløb. Det var også anden gang, at Jonas Vingegaard stillede op til løbet i Frankrig og endte på podiet efter sin andenplads i 2021. Aldrig før har der været en sommer som den, thyboen var med til at skabe med sin sejr i Tour de France.