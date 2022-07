Sygdom koster tysk udbrudskonge videre deltagelse i Touren

Den tyske cykelrytter Lennard Kämna (Bora) stiller ikke til start på 16. etape af Tour de France. Det oplyser Bora på Twitter tirsdag formiddag.

For et par dage siden blev han ramt af sygdom. Da han i løbet af mandagens hviledag ikke fik det bedre, har Bora valgt at trække ham ud af løbet.

Bora understreger, at han ikke har testet positiv for Covid-19.