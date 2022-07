Årsagen skal findes i, at Magnus Cort er testet positiv for coronavirus. Holdet forklarer, at bornholmeren vågnede med hovedpine og feber.

De seneste etaper har Magnus Cort da også beklaget sig over at mangle overskud, og at etaperne var hårde at komme igennem. Han har forklaret, at han har følt sig sløj, men har testet negativ for coronavirus flere gange. Han har fortalt, at symptomerne på coronavirus minder om, hvordan kroppen reagerer, når den er helt nedslidt under et Tour de France.

»Jeg synes, jeg lider lidt mere, end hvad sjovt er lige nu. Men jeg håber, det vender. Vi må se, hvad der sker. Det er lidt hårdt med varmen. Den bøvlede jeg lidt med i går,« sagde Magnus Cort inden lørdagens etape til TV 2.