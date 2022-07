Den trykkende middagshede prellede af på den nysgerrige klynge uden for Ibis-hotellet.

Voksne såvel som børn strakte sig på tå for at kunne kigge ind over hegnet. Cikaderne blandede sig med lyden fra en mekaniker, der bankede metal mod metal, inden der opstod den spinnende lyd af et rullende hjul. Tættere på kom de ikke på en mandag, hvor Jumbo-Vismas kaptajn skulle have ro – ikke kun til at hele sårene på venstre arm efter styrtet dagen forinden.