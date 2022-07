Tour-ledelse vil vande vejene under hedebølge

De varme temperaturer i den bagende sol betyder også, at asfalten er endnu varmere. Rekorden for vejtemperatur under Tour de France er fra 2010, da den blev målt til 63 grader, men den rekord risikerer at blive slået denne weekend.

Sådanne temperaturer kan få asfalten til at smelte, så vejen bliver blødere og derfor mere utilregnelig og farlig. Samtidig vil varmen nedefra også gøre det varmere og hårdere for rytterne at trampe i pedalerne, der er omkring 20 centimeter over jorden.

For at tage toppen af vejtemperaturen har arrangørerne derfor et stort vandberedskab klar, hvis vejrudsigten holder. Flere vogne med 10.000 liter vand kan køre ud og gøre vejene våde, så temperaturen for en kort stund sænkes.