Cort tror på mere dansk succes: Nu skal Fuglsang vise noget

Michael Mørkøv har til gengæld ikke fået mange chancer for at vise sine kvaliteter som styrmand i massespurterne. Men han glæder sig over at deltage i en dansk cykelfest i Frankrig.

- Det er efterhånden lidt pinligt som dansker at komme hjem uden etapesejr, siger han med et grin.

- Men det her er vildt fedt for dansk cykelsport. Vi har i en del år haft rytterne med kapaciteten til det.

- Sidste år og året før havde vi også store forventninger til Mads, Søren Kragh og Kasper Asgreen. De ryttere, der virkelig kan vinde etaper.

- Vi ved bare også, at i Tour de France er det så svært, at det ikke er altid, at det lykkes. Det gør det heldigvis nu, siger Mørkøv.

Han vil ikke blive overrasket, hvis der kommer mere dansk succes. Og heller ikke, hvis det er en Tour de France-debutant, der leverer den.