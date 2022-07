UAE-manager må forlade Touren med coronasmitte

- I aftes (onsdag, red.) blev jeg testet positiv for covid-19 i den interne test foretaget af holdet selv.

De seks tilbageværende ryttere på holdet, blandt andre danske Mikkel Bjerg, mødte alle til start på torsdagens store bjergetape til Alpe d’Huez.

Tidligere har norske Vegard Stake Laengen og bjerghjælperen George Bennett måttet forlade Touren efter positive coronatest.

Faktisk blev den polske bjergløjtnant Rafal Majka også testet positiv for smitte, men hans infektionsværdier var så lave, at han blev vurderet til ikke at udgøre en smitterisiko.