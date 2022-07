»Vingegaard var kongen af endnu en episk etape,« skriver det britiske medie The Mirror. Mediet henviser også til tronskiftet på samme bjerg i 1986, hvor Greg LeMond udøvede samme manøvre på Bernard Hinault.

Italienske La Gazzetta dello Sport skriver, at Vingegaard »lavede et vakuum opad bjerget«, mens amerikanske NY Times skriver, at Vingegaard greb føringen i Touren på et »twist of the mountain«.

Tyske Der Spiegel skriver på Twitter:

»Før alpeetapen blev Tadej Pogačar betragtet som uovervindelig i Tour de France. Men så blev han besejret af Jonas Vingegaard - på samme bjerg som Bernard Hinault.«