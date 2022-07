Bookmakere har Vingegaard som klar Tour-favorit

Med det lille forbehold at bookmakerne selv skal have en lille avance på væddemålet, svarer det til, at de vurderer, at der er mellem 72 og 80 procent chance for, at Vingegaard vinder Tour de France.

Til sammenligning gav han cirka odds 3,5 før onsdagens etape. Det svarede til, at de vurderede, at der var cirka 28 procent chance for, at danskeren ville vinde Touren.