- Vi lagde en plan fra dagens start. Jeg tænker, I kunne se hvad planen var, siger Vingegaard.

- Jeg tog meget tid i dag, men jeg kunne aldrig have gjort det uden mine holdkammerater, siger han.

Med de sidste kilometer til toppen var Jonas Vingegaard i front på Tour de Frances 11. etape, som sluttede på stigningen Col du Granon.

Vingegaard og Jumbo-Vismas plan blev eksekveret fra etapens start. Igen og igen satte hans hold Tadej Pogacar (UAE) i førertrøjen under pres, og pludselig var den dobbelte Tour – vinder kørt tom. Dermed måtte Pogacar afgive førertrøjen efter at have tabt over to minutter.