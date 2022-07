Analyse: Nu venter karrierens største test for Jonas Vingegaard

Det er svært at forestille sig, at Jonas Vingegaard er vågnet op efter en helt almindelig nats søvn.

Mange danskere har det formentlig på samme måde, selvom de alene bevidnede det, da deres landsmænd erobrede den gule førertrøje med et uimodståeligt angreb.

Mindet om Jumbo-Visma-rytterens totale triumf på 11. etape kan få pulsen op hos de fleste cykelfans i Danmark. Nu er der for alvor opstået en realistisk mulighed for, at årets Tour de France-vinder kommer fra lige netop deres land.