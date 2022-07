- Jeg glædede mig over det sammen med Christopher Juul (BikeExchange), indtil han så fik at vide, at det var hans holdkammerat (Nick Schultz, red.), der blev slået på målstregen, siger Mørkøv og roser Magnus Cort:

- Han er en verdensklasse cykelrytter. Det så vi også tidligere, da han kørte i bjergtrøjen. Han kan også vinde, når det går opad, og han har potentiale til at vinde flere etaper i det her løb, siger Mørkøv.

Mads Pedersen (Trek) anerkender også sin landsmand efter den store triumf.

- Han har kørt en stor Tour, hvor han både har været i prikker og nu også vundet en etape.