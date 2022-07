Hele Tour de France-feltet er coronafrit.

Det er konklusionen, efter at samtlige ryttere blev testet umiddelbart efter søndagens etape. Alle coronaprøverne var således negative.

Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) mandag på sin hjemmeside.

- UCI minder dog om, at reglerne, der er blevet introduceret over de seneste to år for at sikre alles helbred og sikkerhed, stadig står ved magt, skriver UCI på sin hjemmeside.