Hviledagen kommer perfekt for mørbankede Tour-danskere

Han glæder sig til en dag uden de store forpligtelser.

- Vi nyder, at vi ikke har den samme rutine og ikke skal afsted med bussen og ud at køre cykelløb. At vi i stedet har lidt fritid.

- Jeg håber, vi kan køre ind et sted og få noget kaffe, hvis der ikke er for meget coronapalaver, siger Michael Mørkøv.

Løbet bliver genoptaget på tirsdag med endnu en kuperet etape som opvarmning til to store bjergslag i Alperne.