- Sidste gang - for to dage siden - ventede jeg for længe. Denne gang startede jeg spurten for tidligt.

- Men altså: En andenplads igen. Først nummer to efter Tadej. Nu nummer to efter Wout. Det må være min tur næste gang, siger en forpustet Michael Matthews.

Den 186 kilometer lange etape ind i Schweiz var relativt begivenhedsløs, indtil et udbrud var blevet indhentet med få kilometer igen.

Men så eksploderede løbet da også som ventet op ad den fem kilometer lange målstigning. Alle de store klassementnavne sad med fremme.