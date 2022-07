Christian Prudhomme var langt væk hjemmefra. Midt på Vesterbro Torv stod direktøren for Tour de France-arrangøren ASO med solen i øjnene. Han smilede.

Lige ved siden af flokkedes små poder i lidt for store gule trøjer og råbte på fransk for at få hans opmærksomhed. Der var lige præcis 100 dage til årets første etape i København, og Tour-direktøren blev tiljublet som en rockstjerne.