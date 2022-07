Mads Pedersen: Det var en hektisk og svær finale

I selve spurten følte Mads Pedersen ikke, at han var i nærheden af at kunne slå hollandske Fabio Jakobsen, der vandt etapen. Wout van Aert blev nummer to.

- Da der var 200 meter til mål, så trådte jeg i pedalerne og håbede på det bedste.

- Havde det stået mellem mig og Wout, så havde den været tæt eller tættere. Men Fabio kom så stærkt til slut, og man kan ikke en gang kalde det tæt på, mener Mads Pedersen.

Tredje Tour-etape køres på dansk grund søndag, og her kan vente endnu en mulighed for sprinterne og heriblandt Mads Pedersen.