Coronaramt stab presser danskerholdet Quick-Step tidligt

- Nu er der 7-9-13 heldigvis ikke nogen af os ryttere, som er blevet testet positive, men vi har mistet en del vigtigt personale, som gør, at vi ikke har den opsætning, vi plejer at have, siger den danske leadoutman.

Holdet har som alle andre forsøgt at gøre alt for at holde coronaen ude, men den har alligevel sneget sig ind på holdet.

Og holdejer Patrick Lefevere frygter for, hvordan det kan udvikle sig.

- Jeg er ikke let at gøre bange. Men det er jeg for det her. For du kan ikke styre det. Du kan ikke se det. Hvorfor kan to mand sidde sammen i bilen, og den ene får det, den anden gør ikke. Der er ingen forklaring, siger han.