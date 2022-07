Quick-Steps sportsdirektør er testet positiv for corona

Quick-Step er blevet ramt af corona.

Holdet, der fredag triumferede på 1. etape af Tour de France, meddeler fredag aften, at holdets sportsdirektør er blevet ramt.

- Vi er kede af at annoncere, at sportsdirektør Tom Steels forlader Tour de France, efter at han er blevet testet positiv for covid-19, skriver Quick-Step på Twitter.