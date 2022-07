Udenlandske cykelstjerner hylder atmosfære i København

Sejrsherre Yves Lampaert og de danske profiler, som fik lov at køre Tour de France på hjemmebane, var imponerede.

Men også en række andre stjerner fra Tour de France-feltet har efter 1. etape i Københavns gader givet udtrykt for, at det var en dag ud over det sædvanlige for dem.

- Fantastisk atmosfære fra de danske fans på ruten - et stort tak for støtten, skriver den dobbelte tourvinder Tadej Pogacar, der blev nummer tre, på Instagram.