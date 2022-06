Astana mister også en Tour-rytter til corona

Samuele Battistella er den tredje rytter, der er blevet hevet af startlisten efter at være blevet testet positiv for corona. Det samme er sket for Quick-Steps Tim Declercq og den italienske profil Matteo Trentin fra UAE.

Derudover misser Omer Goldstein fra Israel-Premier Tech også Touren efter at være blevet kategoriseret som nærkontakt til en smittet.

Jakob Fuglsang skal køre Tour de France for Israel-Premier Tech, der måske bliver nødt til at lave endnu en udskiftning, inden Touren starter fredag.