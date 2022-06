Cykelunion lemper coronaregler før Tour de France

Udgangspunktet er fortsat, at en rytter skal forlade løbet, hvis en PCR-test kommer tilbage positiv. Men UCI’s medicinske direktør har mulighed for at vige fra den regel, hvis det vurderes, at det er usandsynligt, at rytteren vil smitte andre.

Ud over de deciderede krav anbefaler UCI også, at holdene mindst hver anden dag tester alle omkring holdet. Denne anbefaling gælder dog ikke for rytterne.

Alle regler og anbefalinger i forhold til coronatest gælder, uanset om ryttere er vaccineret mod coronavirus eller ej.