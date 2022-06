Coronaen har krævet sit første Tour-offer før start

Quick-Step har kort efter på holdets Twitter-profil bekræftet, at Declercq er trukket ud af løbet og erstattes af franske Florian Senechal.

Den nykårede franske mester i linjeløb havde ellers lige været fremme i medierne med en slet skjult frustration over, at hans danske holdkammerater var blevet foretrukket til Touren frem for ham selv.

- Holdet informerede mig om, at de ønskede at tage danskere med til den store start i København for at skabe et godt image, lød det fra Senechal til RMC Sport.